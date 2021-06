Il ministro della Salute Speranza in visita a Prato e a Firenze

Lunedì 28 giugno il ministro della Salute, Roberto Speranza, sarà a Prato e a Firenze in visita presso alcuni centri vaccinali e strutture sanitarie della Toscana. Nell’occasione sarà accolto dai vertici istituzionali della Regione, il presidente Eugenio Giani e l’assessore alla sanità Simone Bezzini, da rappresentanti istituzionali del territorio, e incontrerà la direzione aziendale e gli operatori sanitari della Asl centro.

La mattina, alle ore 9.30, il ministro Speranza sarà al Centro Pegaso di Prato (ex Creaf, in via Galcianese 34). A seguire si recherà all'ospedale “Santo Stefano” di Prato, in via Suor Niccolina Infermiera 20/22.

La visita del ministro proseguirà in provincia di Firenze, dove, alle ore 11 si recherà presso l’hub allestito nei locali della Casa della Salute, in località Le Piagge (via dell’Osteria 18) e alle 12 al Centro di cure intermedie di Villa Donatello (angolo fra Piazzale Donatello e viale Giacomo Matteotti), a Firenze.

