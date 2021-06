Il servizio funebre della Croce d'Oro di Prato si allarga in Val Bisenzio

L’impresa funebre della Croce d’Oro di Prato si ingrandisce. Oltre a confermare il proprio servizio su Prato città e su Montemurlo, adesso l’associazione di via Niccoli estende la propria attività anche in vallata in collaborazione con l'impresa funebre Ciarnese.

Il servizio avrà come punto di riferimento il già presente ufficio di onoranze funebri a Vernio, in via Bisenzio 142 di fronte alle Poste di Mercatale, che continuerà ad assicurare l’attività alle comunità di Vaiano, Cantagallo e appunto Vernio. L’associazione di via Niccoli garantisce una reperibilità h24 per 365 giorni l’anno, e ha individuato in Sauro Ciarnese il proprio responsabile.

“Iniziamo questa collaborazione perché come associazione abbiamo voluto garantire un presidio e un servizio aggiuntivo a tutta la vallata – commentano il presidente della Croce d’Oro di Prato, Alessandro Coveri, e il vicepresidente Paolo Moscardi -. La nostra associazione ha come obiettivo quello di essere sempre più vicina alla cittadinanza, facendoci trovare pronti di fronte a ogni necessità”.

Questa collaborazione getta le basi anche per il futuro: fra le idee c'è quella di ampliare le proprie strutture, garantendo sempre maggiore attenzione alle famiglie pratesi. Il servizio in vallata si va ad aggiungere a quelli già garantiti in via Niccoli a Prato, dove all’interno della sede della Croce d’Oro ci sono quattro cappelle, più una piccola chiesina consacrata dove si possono celebrare i funerali. E alle cappelle di via Bicchieraia a Montemurlo, nei locali della sede della locale Croce d’Oro.

“In questi anni l’attività dell’impresa funebre della Croce d’Oro ha garantito sempre risposte alle esigenze della cittadinanza, assicurando un servizio costante ed efficiente” concludono Coveri e Moscardi. “Vogliamo quindi continuare in questa direzione, stando al fianco dei pratesi con attenzione e massima qualità”.

Soddisfazione per la nuova collaborazione viene espressa anche da Sauro Ciarnese. “Continua l’impegno assieme alla Croce d’Oro di Prato” commenta Ciarnese. “Un’attività che basa tutto sullo stare a fianco delle famiglie pratesi. Noi ci mettiamo il cuore”.

Fonte: Ufficio Stampa