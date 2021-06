Lavori in centro a Santa Croce, chiusa alle auto via Turi. Passaggio aperto ai pedoni

Da mercoledì 30 giugno 2021, nell’ambito dei lavori di riqualificazione di piazza Garibaldi a Santa Croce sull'Arno, verrà chiusa via Turi al traffico veicolare per consentire l’installazione della pavimentazione “Natura” già presente in via Pipparelli.

Il transito a piedi sarà sempre consentito, in modo da permettere alla cittadinanza di raggiungere abitazioni e negozi.

Nello specifico, a partire dal 30 giugno fino alla fine dei lavori prevista per la fine di luglio, sono previste la chiusura del tratto di via Turi compreso tra piazza Matteotti e piazza Garibaldi e la chiusura del tratto di piazza Garibaldi compreso tra corso Mazzini e piazza Matteotti. I veicoli diretti o provenienti da largo Galilei e via Turi (lato Arno) saranno deviati lungo il percorso formato da corso Mazzini e via Buoni.

“Ricordo innanzitutto che si potrà sempre attraversare il centro storico a piedi. Voglio ringraziare in anticipo residenti e commercianti che avranno la pazienza di parcheggiare in piazza Matteotti e fare qualche passo in più per raggiungere i loro luoghi quotidiani”, dichiara la sindaca di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda. “Questi lavori riqualificheranno piazza Garibaldi e quindi il cuore del nostro centro storico. Durante il mese di luglio dovremo sopportare qualche disagio, ma vedere realizzato questo importante progetto per Santa Croce sarà una soddisfazione per tutte e tutti noi”.

L’assessore alle Attività produttive Daniele Bocciardi commenta: “Dopo le zone rosse, arancioni, gialle, finalmente siamo in zona bianca e questo è un sollievo per tutto il commercio e i negozi di vicinato. Invito tutte le cittadine e i cittadini di Santa Croce sull’Arno ad acquistare presso i negozi del centro storico anche in questo mese di luglio. Quello che stiamo facendo è un importante investimento sul futuro. Vivere bene l’attesa è un modo per iniziare bene la nuova vita del centro storico di Santa Croce!”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno