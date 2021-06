Marcia per la Pace, Empoli presente con il suo gonfalone

Il Comune di Empoli, col gonfalone civico accompagnato dall’assessore Fabrizio Biuzzi, ha partecipato oggi, sabato 26 giugno, alle iniziative in commemorazione dell’eccidio del 29 giugno 1944 di Civitella, Cornia e San Pancrazio.

Si tratta della Marcia per la Pace che si svolge lungo un percorso di circa 9 km che da Civitella in Val di Chiana conduce fino a San Pancrazio, quello stesso percorso in cui le truppe della divisione Herman Goering sparsero il sangue di uomini, donne e bambini innocenti.

“Dalla memoria della guerra all’impegno per la pace”, questo il titolo delle iniziative delle amministrazioni comunali di Bucine e Civitella in Valdichiana a cui il Comune di Empoli ha voluto essere presente.

"In un’epoca di odio, risentimenti e polemiche è importante lanciare un messaggio di fratellanza e solidarietà tra popoli", ha detto l’assessore Fabrizio Biuzzi.

È stata deposta una corona di alloro presso il monumento ai Martiri di Civitella, poi la partenza della Marcia con deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti di Cornia.

Altra deposizione della corona di alloro presso il Sacrario di San Pancrazio ed apertura del Museo della Memoria.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa