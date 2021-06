L’essenza dell'Amore nell'ultimo libro di Maximiliano Fini

L'essenza dell'Amore, l'ultimo libro di Maximiliano Fini

E’ finito un Amore. I tuoi amori finiscono sempre e ti chiedi perché. Non sai quanto è dipeso da te e quanto dall’altro. Cerchi di rialzarti, hai l'umore a terra e le ossa rotte. Hai creduto potesse funzionare, hai sperato nel 'per sempre', ma non è andata così. Mai più il mio cuore a nessuno, stai pensando. Fai un respiro…

Inizia da questo stato d’animo Amore e altre Meraviglie, il nuovo libro di Maximiliano Fini, l’autore percorre il sentimento dell’Amore a ritroso nei secoli, alla ricerca di una radice solida dalla quale partire, per arrivare ai giorni nostri.

Maximiliano Fini

È una sorta di viaggio nel tempo: dalle visioni dantesche e leopardiane si passa ai filosofi contemporanei, tracciando alcune differenze che aiutano il lettore a comprendere quanto sia complessa la visione d’insieme di un sentimento così presente nelle nostre vite. Il cammino è fluido e continua attraverso l'arte pittorica e la musica fino ad approdare ai social media.

Il punto fermo del percorso lo si evince da una frase che invita il lettore ad una riflessione: "L’Amore è ancora il fine ultimo della tua esistenza?"

L’autore accompagna il lettore, pagina dopo pagina alla consapevolezza.

Questo libro ha volutamente un formato atipico: l’Autore, che è anche agente letterario, fa un dono speciale a tutti gli aspiranti scrittori, chiunque abbia una bella storia nel cassetto potrà inserire all’interno del formato il proprio manoscritto (le chiare istruzioni si trovano sul retro copertina).

Questo, dopo una valutazione assolutamente gratuita, potrà essere proposto ad alcune Case editrici con le quali l’autore collabora.

Il libro in questa fase di lancio è autografato in originale, è una versione priva di didascalie e approfondimenti che invece si ritrovano nella versione che verrà stampata e sarà disponibile nelle librerie.

La foto di copertina è del fotografo/reporter Fabio Muzzi, la grafica è curata da Mattia Arzilli.

Intanto chi fosse interessato a riceverlo senza spese di spedizione può cliccare su questo link: https://amoreealtremeraviglie.company.site/products/Amore-e-altre-Meraviglie-p364744407