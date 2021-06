Travolto dal trattore. L'ennesima tragedia agreste in Toscana è avvenuta a mezzogiorno di oggi. Siamo a Uzzano di Greve in Chianti, nell'area fiorentina. Un 59enne è morto in un incidente sul lavoro. Sul posto l'elisoccorso, altre forze di soccorso inviate dal 118, i carabinieri e l'Asl Centro.