Muore un 53enne uscito dall'acqua, salvata una 79enne a Marina di Grosseto

Un 53enne di Trieste è morto ieri dopo aver accusato un malore uscendo dall'acqua a Marina di Grosseto. Il fatto è avvenuto in una spiaggia libera. Sul posto i sanitari inviati dal 118, ma per lui non c'è stato niente da fare.

Si è salvata invece una 79enne di Milano trovata in un bagno di via Leopoldo di Lorena a Marina di Grosseto questa mattina. La donna è stata trovata in acqua priva di sensi dal bagnino. Dopo l'utilizzo del defibrillatore da parte del personale di spiaggia per l'arresto cardiaco, è intervenuto un'equipaggio della Croce Rossa con moto d'acqua, un'ambulanza e anche l'elisoccorso. Dopo la rianimazione la donna ha ripreso coscienza ed è stata trasferita all'ospedale Misericordia in codice rosso. Al momento è in prognosi riservata. Chiamata in causa anche la Capitaneria di porto.