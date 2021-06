Mura urbane di Pisa, approvato il progetto di recupero

Il progetto esecutivo per il recupero delle mura urbane limitrofe al Giardino Scotto a Pisa ha finalmente ottenuto il disco verde.

L'intervento prevede la riqualificazione del tratto compreso tra la Torre di Sant'Antonio ed il Bastione Sangallo.

Dalla Torre di Sant'Antonio, inoltre, sarà realizzato un punto di salita sulle mura che permetterà di accedere al camminamento in quota e rappresenterà il punto iniziale o finale del percorso perimetrale esistente.

Il costo del progetto è di 798mila euro, di cui circa 84mila di contributo regionale, mentre il resto verrà finanziato dal Comune di Pisa attraverso un mutuo da contrarre con Cassa depositi e prestiti.

Nelle prossime settimane saranno avviate le procedure di gara per affidare i lavori che partiranno nel 2022 e avranno una durata complessiva stimata di circa un anno.

Il progetto prevede il restauro e consolidamento delle strutture murarie esistenti; la ricostruzione con strutture in legno della parte superiore della torre di S. Antonio per permettere l'accesso a due percorsi in quota - uno posto sulla sommità a circa 10 metri di altezza, l'altro( posto a 6,25 mt) si sviluppa in una galleria con volta a botte -; il restauro conservativo della sommità dalla Torre di Santa Barbara, con la messa in sicurezza della scala di accesso alla garitta.