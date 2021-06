Nonno porta a casa la nipotina sbagliata: incredibile scambio a un nido di Arezzo

Ha dell’incredibile lo scambio di persona avvenuto in un asilo nido municipale di Arezzo, dove due giorni fa il personale ha consegnato una bambina al nonno sbagliato.

Il nonno in questione avrebbe prima suonato il campanello al nido, anziché alla scuola materna che è alla porta accanto e poi non si è accorto che la bimba consegnata dal personale scolastico non era sua nipote, ma una bimba di due anni più piccola.

L'equivoco sarebbe andato avanti circa mezz'ora: il tempo di raggiungere l'abitazione, accorgersi con gli altri familiari di aver “ritirato” la nipote di un altro e riportare indietro la bimba 'sbagliata'.

Nel frattempo, però, un familiare di questa bambina era arrivato al nido e non trovando la figlia ha chiamato la polizia.

La nipotina dell'anziano, intanto, aspettava che il nonno venisse a prenderla alla scuola materna adiacente.

Una commedia degli equivoci dal lieto fine, ma non per l'educatore e il bidello che ha aperto la porta: i due sarebbero stati sospesi dal lavoro e sottoposti ad accertamenti disciplinari.