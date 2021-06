Parcheggio Multisala a Campi Bisenzio, Gandola (Fi): "Degrado intollerabile"

“La multisala cinematografica di via Fratelli Cervi a Campi Bisenzio, ha riaperto finalmente i battenti da qualche settimana e per il questo il degrado presente nell’area parcheggio è ancor più intollerabile con lunghi filari di panni tesi ad asciugare. La Polizia Municipale si attivi e sanzioni i responsabili: la nostra città non può essere considerata terra di nessuno dove chiunque può agire indisturbatamente in spregio al decoro urbano. Le immagine scattate ieri fanno male alla nostra città. Un degrado inaccettabile”.

Si esprime così Paolo Gandola, consigliere metropolitano e capogruppo di Forza Italia a Campi Bisenzio che aggiunge: “stamani alcuni cittadini mi hanno inviato le foto della situazione di degrado che ieri era presente presso il parcheggio della multisala. Una situazione non nuova e che si era già ripresentata nei giorni scorsi con lunghi filari di panni tesi ad asciugare. Un fatto inaccettabile".

"Grazie alla nostra fortissima pressione mediata, ricorda il capogruppo azzurro, negli scorsi anni siamo riusciti ad imporre l’installazione delle barriere per evitare l’ingresso e l’accampamento di nomadi che da anni deturpavano l’area con decine di caravan, cumuli di rifiuti, panni tesi e galline intente a scorrazzare. Oggi l’ingresso dei caravan è stato scongiurato ma il degrado continua imperterrito a manifestarsi”.

Per questo Forza Italia chiede alla Polizia Municipale di attivarsi per riportare ordine e legalità.

Fonte: Ufficio Stampa