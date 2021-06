Piste di pattinaggio al Parco di Serravalle, FdI-Centrodestra: "Nessun impegno della giunta"

“Nessuna data, impegno concreto o aspettativa di realizzazione entro la fine del mandato 2024 per due aree di pista di pattinaggio all'aperto (piana + anello sopraelevato) dentro il Parco di Serravalle, come sollecitate e proposte da molte associazioni sportive di Hockey e pattinaggio del territorio.

Dopo aver caldeggiato il progetto sotto forma di mozione in Consiglio Comunale, al fine di agevolare un percorso condiviso avevamo rinviato la discussione in commissione Sport, tenutasi poi lo scorso 23 giugno 2021.” - così Andrea Poggianti, Simona Di Rosa e Federico Pavese del gruppo consiliare Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli.

“A specifica domanda se il sogno delle associazioni di vedere due piste a beneficio non solo degli sportivi di Hockey, Pattinaggio Corsa, Pattinaggio Ghiaccio, ma anche di tutta la popolazione, si sarebbe realizzato entro il mandato, la risposta lapidaria del Sindaco “Speriamo” non lascia ipotizzare una calendarizzazione a breve. - chiosa il capogruppo Poggianti.

Come Fratelli d’Italia- Centrodestra per Empoli confermiamo la nostra attenzione sullo studio di fattibilità, consapevoli che un investimento di massimo 80mila euro offrirebbe un servizio in più alla collettività ed un’area degradata in meno all’interno del parco di Serravalle.”

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli