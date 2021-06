Telecamere in zona Duomo e asfaltature, i cantieri a Firenze

Al via la prossima settimana alcune asfaltature in centro storico a Firenze, i lavori per nuove telecamere di sorveglianza vicino al Duomo e un cantiere per l’illuminazione di San Marco.

Per quanto riguarda i rifacimenti stradali, la settimana prossima è in programma l'asfaltatura in via Santa Lucia, via Palazzuolo e via degli Orti Oricellari. L'intervento sarà effettuato in orario notturno (21-5.30) a partire da lunedì 28 giugno e sarà articolato in fasi. Si inizia con i lavori su via Santa Lucia e via degli Orti Oricellari compresa l'area di incrocio con via Palazzuolo: prevista la chiusura di via Santa Lucia (tra via Il Prato e via Palazzuolo incrocio incluso) e via degli Orti Oricellari (tra via Palazzuolo e via della Scala) e via Palazzuolo (tra via Il Prato e via Maso Finiguerra). Inoltre in via Maso Finiguerra sarà in vigore un senso unico da Borgo Ognissanti in direzione di via Palazzuolo. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Palazzuolo e diretti in via della Scala da via dell’Albero; per i veicoli provenienti da Borgo Ognissanti e diretti verso via della Scala da Borgo Ognissanti-via Maso Finiguerra-via dell’Albero. Nella seconda fase i lavori interesseranno via Palazzuolo con chiusure a tratti fra via Il Prato e via Maso Finiguerra. Divieti di transito anche in via Il Prato tra via Rucellai e via Palazzuolo. Termine previsto 3 luglio. A seguire, mercoledì 30 giugno e giovedì 1° luglio, sempre in orario 21-6, sarà la volta di via Felice Cavallotti tra via Pisana e via della Fonderia con restringimenti di carreggiata e divieti di sosta.

Asfaltatura in orario serale anche per via delle Cernaia. I lavori saranno effettuati dalle 21 di venerdì 2 alle 6 di sabato 3 luglio, a seguire il rifacimento della segnaletica. Il tratto interessato è quello da via dello Statuto e piazza della Vittoria dove sono previsti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata nel tratto interessato dai lavori. Ulteriori provvedimenti scatteranno in via Crispi (con restringimenti e divieti di sosta a tratti) e in via delle Cinque Giornate (solo divieti di sosta).

Passando ai rifacimenti dei lastrici, lunedì prenderà il via anche l'intervento in via dei Cappuccini con uno slittamento di qualche giorno rispetto all'avvio programmato. La strada sarà chiusa fino al 31 luglio nel tratto compreso fra via Vittorio Emanuele II e la strada di accesso alla chiesa parrocchiale (incrocio escluso). In via Laura continuano intanto i ripristini localizzati della pavimentazione in pietra con chiusura tra via della Pergola e via Gino Capponi fino al 25 luglio.

Ecco gli altri principali interventi:

Via del Castellaccio: per lavori di un nuovo allaccio elettrico dal 28 giugno al primo luglio, in orario 8-17, la strada sarà interrotta nel tratto dell'intersezione tra via dei Servi e via degli Alfani con divieto di transito; inoltre in via del Castellaccio dal numero civico 57r all’intersezione con via degli Alfani sarà istituito il senso unico alternato.

Via di Peretola: lavori per un nuovo allaccio idrico dal 28 giugno al 2 luglio. La strada sarà chiusa nel tratto tra via della Cupola e via di Brozzi all’altezza dei civic 465 e 449.

Via di Coverciano: a causa di un cantiere edile ci saranno lavori dal 28 giugno al 10 settembre (orario 8-18). Nel tratto via Manni-viale Verga sarà istituito un senso unico in direzione del viale mentre nello stesso tratto nella corsa dei civici dispari la strada sarà interrotta.

Via del Campuccio: il 30 giugno dalle 7 alle 17 la strada sarà interrotta nel tratto tra piazza Tasso e via dei Serragli per lavori con piattaforma aerea.

Via Pippo Spano: dalle 8.30 del 30 giugno alla mezzanotte del 6 luglio sono previsti lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Il cantiere comporta lo stop al transito dall’intersezione con la diramazione all’altezza del civico 7 fino all’intersezione con via Madonna della Tosse.

Via dei Cerretani: sono previsti lavori di posa di fibra ottica per l’installazione di telecamere di videosorveglianza. Dal 28 giugno al primo luglio ci sarà il divieto di transito all’altezza di piazza dell’Olio e via dei Pecori.

Via San Gallo: dal 28 al 29 giugno in orario 0-5 ci saranno dei lavori per sostituzione di lampade nell’edificio all’angolo tra via degli Arazzieri e via Cavour necessari per illuminare la facciata della Chiesa di San Marco. La prima notte i lavori coinvolgeranno via Cavour nel tratto Arazzieri-San Marco, con strada interrotta all’altezza del cantiere e senso unico tra via Guelfa e San Marco; la seconda notte sarà istituito un senso unico in via San Gallo tra via Ventisette Aprile e via Guelfa.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa