Tennis, Montecatini Open 2021: presente l'ex n.100 Luca Vanni

Un grandissimo colpo dell’ultimo minuto illumina l’inizio del 6° Montecatini Open, torneo maschile e femminile dotato di 3.000 euro di montepremi (suddiviso in 2.000 euro per gli uomini e 1.000 euro per le donne) di scena sui campi del Circolo Tennis Montecatini dal 24 giugno al 4 luglio.

Quella di Luca Vanni, ex numero 100 delle classifiche mondiali e attuale numero 425 al mondo, è una presenza assolutamente eccezionale all’interno di un torneo Open. Anche se il ranking del trentaseienne di Foiano della Chiana è calato da un anno a questa parte, le sue partecipazioni si concentrano quasi esclusivamente in tappe del circuito “major” ATP: degli ultimi sei tornei giocati, cinque sono stati Challenger, ultimo dei quali a Milano appena pochi giorni fa, pertanto vedere impegnato Vanni sui campi della Torretta sarà un privilegio per il pubblico termale.

Ad impreziosire ulteriormente l’apparizione di Lucone, i possibili incroci di livello che si prefigurano, contro i tre 2.1 iscritti (Stefano Baldoni, Walter Trusendi e Federico Maccari) oppure contro il 2.2 Davide Galoppini, attuale numero 633 al mondo. Contemporaneamente al torneo maschile, incroceranno le racchette anche le ragazze guidate dalle due 2.3 Maria Vittoria Viviani e Cristina Pescucci.

In attesa della discesa in campo dei “big”, per il momento si stanno disputando i tabelloni di qualificazione dedicati ai Terza e Quarta Categoria. Sei i qualificati tra i Quarta, tra cui il sorprendente nc Marco Silvestri, alla quarta vittoria consecutiva, e il certaldese Enzo Capecchi, a segno per 60 75 contro Stringoli.

In ottemperanza alle attuali norme in vigore, l’ingresso del pubblico sui campi del Ct Montecatini sarà libero, nel rispetto delle restrizioni legate all’utilizzo della mascherina e del rispetto delle distanze interpersonali. Ogni sera il circolo tennis metterà a disposizione del pubblico un servizio ristorante.

Fonte: Ufficio Stampa