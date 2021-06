Toscana in zona bianca: Boboli toglie la prenotazione obbligatoria e torna gratis per i fiorentini

Toscana in zona bianca, Boboli festeggia.

Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, infatti, ha firmato un ordine servizio per togliere la prenotazione obbligatoria per accedere al Giardino, che è a tutti gli effetti un museo all'aperto.

La decisione, con decorrenza immediata, è appunto motivata col passaggio della Toscana in zona bianca Covid.

L'effetto vale per tutti i visitatori e i fiorentini potranno godere nuovamente della totale gratuità dell'ingresso. Venuta meno la prenotazione obbligatoria, infatti, decade anche la necessità di pagare i 3 euro per fissare la prenotazione stessa.