Trovato morto in un fosso 43enne, era a bordo di una bici

Un 43enne di Vecchiano è stato trovato in un fosso senza vita all'una di notte in via della Barra. A notare il cadavere un 19enne che aveva riaccompagnato la fidanzata a casa in scooter. Vicino al fosso ha visto una bici in posizione quasi verticale con un uomo faccia a terra. Con il padre della compagna ha tentato di vedere se l'uomo fosse ancora vivo, ma così non è stato. La volante della polizia e i sanitari inviati dal 118 hanno appurato che il decesso possa essere avvenuto per un tragico evento, avvenuto in autonomia. Probabilmente un malore o altre cause hanno provocato la caduta. La salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale di Pisa.