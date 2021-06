Use Rosa, Irene Ruffini convocata in Nazionale U19

Arriva una splendida soddisfazione per l'Use Scotti Rosa. Nella lista delle convocate dal Settore Squadre Nazionali Giovanili per il raduno di preparazione per le amichevoli con l’Ungheria e la successiva partecipazione al Campionato del Mondo della Nazionale Under 19 femminile, c'è anche Irene Ruffini.

La giovane biancorossa sarà dall’11 luglio al 16 agosto 2021 a Granozzo con Monticello in provincia di Novara per mettersi agli ordini di coach Roberto Riccardi e dei suoi assistenti Giuseppe Piazza e Angela Gianolla.

Questa convocazione in azzurro è una grandissima soddisfazione non solo per lei, ma anche per la società biancorossa visto che la 2003, nata a san Casciano dove ha iniziato col minibasket, è un prodotto del vivaio Use Rosa dove ha fatto la trafila delle giovanili per esordire poi in prima squadra ritagliandosi, nonostante la giovane età, un ruolo importante.

Una crescita seguita anche dallo staff tecnico azzurro che ha deciso ora di convocarla per questo importante raduno.