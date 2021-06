Bimbo ritrovato a Palazzuolo, messaggio dei genitori al bar: "Grazie"

Il ritrovamento del bambino di ventuno mesi a Palazzuolo sul Senio ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutta la Toscana e a tutta Italia. I genitori del piccolo hanno deciso di dire grazie alla comunità per l'aiuto ricevuto in questi giorni e hanno affidato il messaggio a un manifesto in un bar.

Al bar di Quadalto, il primo abitato che si trova vicino alla casa della coppia, è affisso un messaggio pubblico per ringraziare istituzioni e cittadinanza. Di seguito il testo.

"Il bar di Quadalto è stato contattato dai genitori. Ci hanno chiesto di pubblicare il ringraziamento più sentito a tutte le istituzioni e a tutte le persone che si sono prodigate per ritrovare il loro piccolo. In particolare ringraziano il sindaco Phil, il comandante Porfida, il parroco don Alessandro, che alla notizia del ritrovamento di Nicola ha suonato le campane e tutto il paese si è commosso perché ha capito che il piccolo era salvo. Vogliono ringraziare i cittadini di Palazzuolo e dei comuni limitrofi per l'eccezionale partecipazione veramente commovente".