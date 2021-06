Coronavirus, in Toscana 35 nuovi casi

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono stati 35 su 11.540 test di cui 5.721 tamponi molecolari e 5.819 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,30% (0,9% sulle prime diagnosi). Nei nuovi casi positivi del giorno suddivisi per età e province, la provincia di Pistoia non ha nuovi contagi. Lo rende noto il presidente della Toscana Eugenio Giani.

Rispetto a ieri si rileva dunque un calo del numero assoluto di nuovi casi (erano stati 52) e una limatura del rapporto fra nuovi casi ed esami effettuati (ieri era lo 0,31%) a fronte di un numero nettamente inferiore di test processati nei laboratori (erano stati 16.690 totali di cui 7.745 tamponi molecolari e 11.215 test rapidi).