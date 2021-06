Corri La Vita bike, raccolti oltre 5mila euro

Oltre cinque mila euro raccolti oggi in occasione della prima edizione di CORRI LA VITA bike, il nuovo appuntamento ideato dalla Onlus fiorentina per celebrare l’inizio dell’estate con una giornata all’insegna della mobilità sostenibile, nel nome di Gino Bartali e della solidarietà.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Publiacqua, RideMovi, il patrocinio del Comune di Firenze, Federazione Ciclistica Italiana, UISP Comitato Territoriale Firenze.

L’evento consentirà di dare un ulteriore sostegno alla raccolta fondi per sostenere i progetti di CORRI LA VITA dedicati alle donne colpite da tumore al seno.

“Siamo davvero felici per l’esito dell’iniziativa. Non era affatto scontato vista la giornata caldissima che ha tenuto tantissime persone lontane dalle strade e dalle piazze di Firenze – sottolinea Bona Frescobaldi, Presidente di CORRI LA VITA – e invece ancora una volta sono state davvero tante le manifestazioni di amicizia per la nostra associazione e di sostegno per i nostri obiettivi. Adesso pensiamo già alla diciannovesima edizione di CORRI LA VITA in programma come sempre l’ultima domenica di settembre”.

Fonte: Ufficio Stampa