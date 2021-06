Messo ai domiciliari, poche ore dopo va al ristorante: arrestato

Era stato messo ai domiciliari a Portoferraio perché poche ore prima a Piombino aveva rapinato un giovane. La sera stessa è stato trovato in centro storico nel borgo dell'Isola d'Elba ed è stato di nuovo arrestato.

I carabinieri hanno intercettato un 23enne mentre, seduto a un tavolo all’esterno del locale e con il cappuccio della felpa calato sulla testa per rendersi irriconoscibile, mangiava in un ristorante nonostante fosse sottoposto alla misura detentiva.

In spregio del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria appena emesso, ben noto ai militari portoferraiesi per svariati reati riscontrati a suo carico anche nel recente passato, il giovane aveva evidentemente deciso di trascorrere del tempo all’aperto. Nonostante il tentativo di camuffamento, è stato sorpreso dai militari ed è riuscito a farsi arrestare due volte nella stessa giornata. Adesso è in carcere a Livorno.