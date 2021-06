Lite in piena notte, 27enne ferma il traffico e sale sul tetto di un'auto

Una lite in zona stazione ha fatto vivere momenti di paura in piena notte a Firenze. Verso le 3 di domenica 27 giugno un uomo e una donna, entrambi di origine russa, hanno iniziato a litigare in piazza della Stazione. La donna, 27 anni, ha dato in escandescenze al punto di bloccare il transito di un'auto e salirvi sul tetto. Notevole lo spavento per la conducente. La 27enne è stata fatta portare dai sanitari inviati dal 118 al pronto soccorso del Santa Maria Nuova.