Tragedia al largo di Livorno, muore sub 50enne

Una donna di cinquanta anni è deceduta al largo di Livorno. Il corpo della vittima è stato recuperato oggi, domenica 27 giugno, da una motovedetta della capitaneria di porto davanti al porticciolo di Antignano. I volontari della Misericordia labronica hanno provato a rianimarla ma non c'è stato niente da fare.

Da una prima ricostruzione dei soccorritori pare che la donna, una sub, si fosse tuffata in acqua per effettuare un'immersione, poi forse è stata colta un malore quando il corpo è stato visto galleggiare da un passante che ha chiamato i soccorsi.