Premio Ceppo Poesia, ecco i vincitori

Giuseppe Grattacaso, con “Il mondo che farà” (Elliot) è il vincitore della 65 edizione del Premio Ceppo Poesia. Michele Bordoni, con Gymnopedie (Italic) è il vincitore della 65 edizione “PREMIO CEPPO POESIA UNDER 35”

“Siamo davvero soddisfatti - spiega Paolo Fabrizio Iacuzzi, direttore del Premio - che, pur nel confinamento durato più di un anno, a grande richiesta i ragazzi delle scuole secondarie in particolare abbiano voluto in presenza questa edizione del Ceppo alla fine della scuola, rispondendo con grande entusiasmo e sostegno morale all’appello lanciato del Premio Ceppo a favore della lettura della poesia, grazie anche all’impegno dei loro insegnanti. Sono state inviate da parte dei 23 giurati ben più di 23 recensioni commento, di cui ho voluto leggere durante la serata una riga per ciascuna per far capire il senso che ha la poesia per i nostri giovani, non solo a scuola ma anche nella vita. Una grande lezione che noi adulti dovremmo imparare.”

Gli scrittori sono stati premiati dai rappresentanti degli sponsor Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Pistoia Ceramica, Giorgio Tesi Group, ieri venerdì 25 giugno, a Pistoia, nel Cortile della Magnolia del Palazzo Comunale, alle ore 19.30 Hanno ricevuto il premio dalla rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Paola Bellandi. La cerimonia si è svolta alla presenza di Anna Maria Celesti, vicesindaco di Pistoia.

Oltre a premi in denaro, i vincitori hanno ricevuto il “Ceppo di Via del Vento”, un cofanetto con dieci libretti selezionati dall’editore Fabrizio Zollo. Il vincitore del Premio Ceppo Under 35 Michele Bordoni ha ricevuto anche un’opera grafica originale, di grande valore, tratta da una serie realizzata appositamente da Robert Morris per la Collezione Gori (dove è custodita l’opera di arte ambientale Labirinto del 1982), come riconoscimento per un giovane talento della poesia.

Ad annunciare il vincitore è stata la Giuria dei Giovani Lettori, che ha votato in diretta le due terzine finaliste.

Fonte: Ufficio Stampa