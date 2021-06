Serata per Lorenzo Orsetti a Poggibonsi

Prosegue martedì 29 giugno a Poggibonsi il Festival estivo Piazze d’Armi e di Città con una serata dedicata a Lorenzo Orsetti, ragazzo fiorentino morto in Siria per mano dell’ISIS il 18 marzo 2019, all’età di 33 anni. Alle 19.00 nella Sala Francovich al Cassero della Fortezza di Poggibonsi verrà presentato il libro “ORSO, scritti dalla Siria del NordEst” alla presenza del padre di Lorenzo, Alessandro Orsetti. L’iniziativa è a cura dell’ Associazione la Scintilla e del Circolo Lorenzo Orsetti Poggibonsi (iniziativa a ingresso libero).

Alle 21.30, sempre al Cassero, il concerto “Her Dem Amade me” a cura di Music Pool per la sezione del Festival Jazz Cocktail Estate. È uscito lo scorso 4 dicembre “HER DEM AMADE ME – Siamo sempre pronte, siamo sempre pronti”, la raccolta realizzata in memoria di Lorenzo Orsetti. Questo concerto, con i cantautori Francesco di Bella, Giancane, Marco Parente e Lucio Leoni, porta sul palco il progetto iniziato a dicembre in memoria di un uomo e al fianco di un popolo; al fianco, soprattutto, di un’idea diversa di mondo e di società.

“Her dem amade me” vuole ricordare Lorenzo Orsetti, mantenere viva la sua memoria. Allo stesso tempo è una presa di posizione netta determinata dall’urgenza di mantenere alta l’attenzione sulla questione curda. La compilation è frutto di una direzione artistica collettiva. Ne deriva una raccolta nella quale ogni artista ha prodotto un brano, un canto, un’opera, e una raccolta fondi i cui proventi saranno interamente devoluti al centro Alan’s Rainbow di Kobane per dotarlo di un ambulatorio pediatrico che sarà intitolato a Lorenzo Orsetti Tekoşer, partigiano internazionalista.

“Her dem amade me” è un progetto curato da Lucio Leoni, prodotto da Blackcandy Produzioni in collaborazione con Arci Firenze, Associazione Lorenzo Orso Tekoşer, UIKI Onlus, WJAR- Weqfa Jina Azad a Rojava e Bao Publishing.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa