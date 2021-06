Un turista statunitense è stato denunciato a Firenze. L'uomo, 39 anni, era visibilmente ubriaco e ha danneggiato i veicoli in sosta in via Cassia. Il fatto è avvenuto verso le 4 di oggi, domenica 27 giugno. Il 39enne ha rovesciato una fila di moto e danneggiato una vettura in sosta. Per questo motivo è stato denunciato per danneggiamento aggravato e ubriachezza molesta dalla polizia.