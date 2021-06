Buone pratiche per l'ambiente, Montaione accoglie il progetto europeo

Da martedì 22 giugno a sabato 26 l'agenda del progetto Erasmus+ “Click on T", dopo una prima tappa in Lituania, si è trasferita a Montaione.

"Click on T" è l'acronimo di "CLImate Change Knowledge ON Training". Si tratta di un progetto cofinanziato dall’azione Ka2 del programma Erasmusplus che coinvolge partner da 5 nazioni europee che si sono dati l'obiettivo di avviare e moltiplicare buone pratiche per la salvaguardia ambientale e affrontare i cambiamenti climatici.

Workshop tematici, sia in presenza che online, seminari di approfondimento e incontri tra esperte ed esperti del settore: durante queste giornate il Comune di Montaione ha ospitato e gestito la presenza fisica e virtuale dei partner italiani, rumeni, polacchi, spagnoli e lituani, che si sono posti l'obiettivo di condividere buone idee, buone pratiche, ottime abitudini per l'ecosostenibilità e la sensibilizzazione degli over 35 riguardo al Climate Change.

In presenza i partner italiani, lituani e rumeni: per l'Italia Simone Pagni, project manager dell'intero progetto, della Fondazione Toscana Sostenibile; Carla Sabatini, dell'azienda santacrocese Nkey Consulenza Informatica, partner tecnico di Click on T; Diletta Landi, Giovanni Golfarini e Bibiana Losapio, membri della Fondazione Toscana Sostenibile.

Per la Lituania Vida Augulienė, ex direttore del servizio idro-meteorologico; Martynas Norbutas, attivista green ed ex viceministro dell’ambiente; Marius Šamatulskis, direttore del Social investment management center.

Per la Romania Silvia Gabriela, presidente dell'associazione Pro Xpert; Florina Lidia Stan, Nicu Stan e il sindaco di Cernisoara, Dumitru Ciorcă

In collegamento dalla Spagna e dalla Polonia rappresentanti delle realtà Federacion EFA Galicia e Centrum Edukacji i Badan Spolecznych.

"Questa settimana montaionese del progetto è stata un'esperienza molto emozionante" dichiara il project manager Simone Pagni. "La pandemia ha fatto slittare molti tempi, ma finalmente siamo riusciti a vederci, a incontrarci dal vivo e ringrazio di cuore il Comune di Montaione e il nostro partner tecnico Nkey Consulenza informatica per essere riuscito a organizzare tutto anche online. In questo periodo è fondamentale avere questa doppia forma di incontro, perché anche se tutto sta ripartendo non è detto che tutti riescano a garantire la loro presenza."

Il sindaco di Montaione, Paolo Pomponi, si è salutato con il collega di Cernisoara, Dumitru Ciorcă, con una promessa di valutare un possibile gemellaggio: "L'interesse per la salvaguardia ambientale che le città che io e Dumitru abbiamo l'onore di guidare ci unisce. Disperdere queste energie sarebbe un delitto. Sono molto felice che progetti come Click on T ci diano la possibilità di rafforzare l'impegno internazionale per l'ecosostenibilità delle nostre città. Ci siamo dati appuntamento per il prossimo anno".

Fonte: Comune di Montaione