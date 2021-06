Cam, saggi musicali al Torrione di Santa Brigida

Parte l’estate degli eventi a Empoli. Un programma che è il più grande simbolo di ripartenza dopo i mesi difficili della pandemia.

Dopo i mesi di chiusura totale a causa dell’epidemia di Covid-19, anche a Empoli riparte in sicurezza lo spettacolo dal vivo, uno dei settori più colpiti dall’emergenza.

Domani sera al via il primo appuntamento. Sarà un ‘bis’ in realtà: due concerti organizzati dal Centro Attività Musicale (CAM).

«Dopo i tanti ‘saggi’ svolti on line da parte dei centinaia di allievi, dopo il flash mob della Cam Orchestra in giro per il centro storico di Empoli – spiega il direttore Sandro Tani – torniamo con grande orgoglio al Torrione di Santa Brigida visto che ci è concesso di aprire la stagione con due concerti con quelli che sono gli allievi più eccellenti della nostra scuola aperta a tutti. Saranno delle serata per tornare a fare musica davanti a un pubblico e questo è davvero emozionante».

Domani, 29 giugno, alle 21 serata classica con pianisti, cantanti, violinisti ed ospiti musicisti del Liceo musicale Dante di Firenze. Il giorno dopo, ,mercoledì 30 giugno, sempre alle 21, serata con sassofonisti, chitarristi e tante nuove voci “pop”.

I due eventi sono a ingresso gratuito (nel rispetto della normativa Covid) per concedere il palcoscenico estivo a ragazze e ragazzi che si impegnano nello studio della musica.

Le iniziative di ‘Stasera Esco’ sono state organizzate su impulso del Comune di Empoli, da Giallo Mare Minimal Teatro, Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, l’associazione Empoli Jazz, Libreria Rinascita, e il Centro Attività Musicale (CAM) proponendo una serie di serate che coinvolgeranno il centro storico di Empoli con Torrione di S. Brigida, Piazza Farinata degli Uberti, i Chiostri della Collegiata e degli Agostiniani, ma anche i parchi Mariambini e Serravalle e alcune frazioni.

ECCO COME CAMBIA LA VIABILITÀ – Dalle 20.30 alle 24 dei giorni in cui si svolgono eventi al Torrione di Santa Brigida, la circolazione stradale sarà così temporaneamente regolamentata:

Via delle Antiche Mura, tratto compreso tra Via degli Orti e il civico 36 escluso, divieto di transito per di tutti i veicoli eccetto quelli indispensabili allo svolgimento dell’iniziativa in programma.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa