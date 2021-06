Canoa polo, San Miniato conquista la promozione in A1

A Taranto questa fine settimana, organizzati dalla Lega Navale di Taranto, si è tenuto il girone di ritorno del Campionato di Serie B di canoa polo.

La squadra della Canottieri San Miniato - composta da Leonardo Marradi, Leonardo Campigli, Tommaso Matteuzzi, Andrea Bagni, Andrea Mannino, Matteo Mugnaini e il capitano Alessio Simonetti - si presentava alla gara come favorita, avendo conquistato già il primo posto nel girone di andata a San Miniato un mese fa.

Nonostante questa previsione positiva i ragazzi del Lago di Roffia hanno dovuto lottare non poco, sia per le condizioni ambientali - un caldo soffocante -, che per il valore degli avversari. Infatti le varie partite disputate hanno visto i seguenti risultati:

con i il Circolo Canottieri Aniene (Roma) vittoria per 7 a 6

con la Lega Navale Italiana - Taranto vittoria per 10 a 1

con l'Indiana Club Roma vittoria per 5 a 4

con il Taranto Canoa Club vittoria per 18 a 0

con il Circolo Canottieri Offredi vittoria per 6 a 3

con la Canottieri Comunali Firenze vittoria per 2 a 3

Con questo risultato la Canottieri San Miniato si è portata in testa al girone di ritorno, mettendo a segno altri due primati: il primo 97 gol segnati e solo 28 subiti in tutto il campionato, l'altro primato lo detiene il bomber Mugnaini Matteo con 30 gol segnati in 12 partite.

Soddisfazione nel club giallo rosso di Roffia che si sta anche apprestando alla partecipazione dell'evento più atteso per la categoria dei giovani canottieri Allievi e Cadetti, il Festival dei Giovani: una tre giorni che si terrà nel lago di Varese. La canottieri si presenta con una squadra numerosa, 18 sono infatti i ragazzi tra maschi e femmine che cercheranno di fare onore ai colori della Città di San Miniato.

Fonte: Ufficio Stampa