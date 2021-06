Castelfiorentino Basket, trionfo gialloblu al torneo Under 13

E’ dell’Abc Castelfiorentino il torneo Under 13 organizzato sabato e domenica scorsa al PalaBetti.

I ragazzi di Alessandro Mostardi e Pietro Cantini hanno chiuso la manifestazione imbattuti conquistando la finalissima contro il Don Bosco Livorno. Terzo posto per il Valdelsa Basket, che nella finalina ha avuto la meglio sull’Use Empoli.

L’Abc Castelfiorentino ringrazia le squadre e le società partecipanti che hanno condiviso con i gialloblu questo ultimo impegno prima delle vacanze estive.

I RISULTATI

Girone

Abc Castelfiorentino – Use Empoli 72-46

Valdelsa Basket – Don Bosco Livorno 51-53

Abc Castelfiorentino – Don Bosco Livorno 75-57

Use Empoli – Valdelsa Basket 47-80

Abc Castelfiorentino – Valdelsa Basket 70-58

Don Bosco Livorno – Use Empoli 67-48

Finali

1/2 posto: Abc Castelfiorentino – Don Bosco Livorno 65-56

3/4 posto: Valdelsa Basket – Use Empoli 82-43

