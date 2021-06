Dragon boat, quattro titoli italiani vinti a Firenze

Sono ben quattro i titoli italiani che la canottieri Comunali Firenze ha vinto ai Campionati Italiani fondo di dragon boat, disputati a Firenze domenica 27 giugno.

Gli equipaggi campioni d’Italia sono: Senior open standard boat; Master C open small boat, under24 open small boat e Premier femminile small boat.

Due medaglie d’argento sono arrivate con il Premier mixed standard boat i Master C open small boat.

Un grande risultato per le squadre fiorentine, considerando che di sette equipaggi sei sono andati a medaglia.

Diffusissimo in tutto il mondo, il Dragon Boat è praticato da uomini e donne di tutte le età ed ha richiamato a Firenze, nonostante il clima caldo, un grandissimo numero di appassionati tra atleti e spettatori. Le gare sono state tutte molto avvincenti e caratterizzate da “testa a testa” che decisi anche agli ultimi metri.

Il Campionato Italiano visto la partecipazione di oltre 328 atleti di dodici società provenienti da tutta Italia per 62 squadre diverse, che si sono confrontati su diciotto gare complessive.

Le categorie in gara sono state: Premier, Master A + B + C, Under 24, BCS (le celebri Donne in Rosa, donne operate di tumore al seno).

Le classi di gara: Open, Misto, Femminile, Pink Ladies.

I numeri del campionato: 328 atleti in gara, più di 1.000 persone a Firenze, 15 società partecipanti, 62 squadre in gara, 18 gare in programma oltre 50 persone al lavoro per funzionamento gare e servizi

