Festa de l'Unità di Campi Bisenzio, serate all'insegna di cultura, politica e buon cibo

La Festa de l’Unità di Campi è pronta a fare tappa in un nuovo circolo. Dopo le tre serate di dibattiti culturali, confronti politici e ottime cene che si sono svolte presso il Circolo Sms di Sant’Angelo, adesso le iniziative si sposteranno al Circolo Dino Manetti del Gorinello.

“Vogliamo ringraziare di cuore il Circolo Sms di Sant’Angelo per averci ospitato – dice il segretario del Pd di Campi Bisenzio Lorenzo Galletti – e un grazie anche a tutti i volontari che si sono impegnati al massimo per fare in modo che questi primi tre giorni di festa avessero successo. Sono stati tre giorni di dibattiti interessanti e molto partecipati. La frazione di Sant’Angelo ha risposto molto bene e questa per noi è una grande soddisfazione. Replicheremo la stessa formula anche nelle prossime date, perché ci teniamo davvero molto a fare in modo che il Partito democratico sia sempre più capillare e presente sul territorio; da domani, e per tre serate, ci troverete quindi al Circolo Dino Manetti del Gorinello dove continueremo a proporre dibattiti di qualità e ottime cene”.

Ricco infatti il programma dei prossimi tre giorni di Festa de l’Unità. L’appuntamento è per il domani alle 21.30 col dibattito dal titolo “Tessere di comunità”, moderato dall’assessore al Welfare del Comune di Campi Bisenzio Luigi Ricci, a cui prenderanno parte Gabriele Danesi (Auser Abitare Solidale), Sergio Tempestini (Anteas Cisl Piana), Marzio Mori (Fondazione Solidarietà Caritas), don Marco Fagotti (Caritas Vicariale) e Giorgia Salvatori (assessora all’Innovazione e alle Politiche giovanili del Comune di Campi Bisenzio).

La seconda serata sarà l’occasione per affrontare un argomento molto discusso come il Ddl Zan approfondendo, oltre al tema dell’omotransfobia, anche altri aspetti della Legge riguardanti disabilità e parità di genere. L’incontro si svolgerà mercoledì 30 giugno alle 18.30 e saranno presenti Alessandro Giorni (dirigente scolastico e referente scuola Pd Prato), Tania Cintelli (portavoce regionale Conferenza Donne Democratiche) e in collegamento la senatrice Pd Monica Cirinnà e il consigliere regionale Pd Iacopo Melio.

Giovedì 1 luglio si parlerà invece del “Lavoro che cambia: appalti, riders e partite Iva” con Ilaria Lani (responsabile Nidil-Cgil), Fabio Franchi (segretario generale Cisl Firenze e Prato), Bernardo Marasco (Segreteria Cgil Firenze) Yftalem Parigi (rappresentante riders Nidil), Valerio Fabiani (responsabile nazionale Pd per le crisi industriali) e il segretario del Pd di Campi Lorenzo Galletti. Durante tutte e tre le serate sarà possibile cenare e gustare specialità campigiane.

Ma la Festa non si ferma qui. Dopo la tre giorni del Gorinello si sposterà a La Villa. Il circolo Adelindo Bacci ospiterà domenica 4 luglio un aperitivo col sindaco Emiliano Fossi a cui prenderanno parte anche membri della Giunta e consiglieri comunali. Lunedì 5 invece aperitivo con i Giovani democratici moderato da Fabrizio Mertino, segretario del circolo Campi Nord Ovest.

Ultima tappa della Festa de l’Unità itinerante sarà al Circolo Rinascita di Campi Bisenzio. Giovedì 8 luglio alle 21.30 sarà ospite l’assessora regionale all’Ambiente e Protezione civile Monia Monni che parlerà di “Transizione ecologica e sviluppo sostenibile”.

Venerdì 9 incontro sul tema “Futuro della città, verso la Campi del 2030” con Giovanni di Fede (vicesindaco e assessore all’Urbanistica), Ruchia Osman (Auser), Cinzia Danti (Confesercenti), Riccardo Bicchi (Atletica Campi) e Tiziana Parivir (Spi Cgil). Il 10 luglio alle 18.30 sarà presentato il libro “L’aiuto becchino” di Giacomo De Bastiani e alle 21.30 la segretaria regionale del Pd Simona Bonafè e l’assessora regionale al Welfare Serena Spinelli si confronteranno sul tema “Dialoghi a sinistra”.

Durante le serate che si svolgeranno al Circolo Rinascita non mancherà ovviamente la cucina, Giovedì 8 infatti è prevista una speciale cena a tema a base di pecora, mentre venerdì 9 e sabato 10 sarà possibile gustare un’ottima grigliata.

Fonte: Partito Democratico Campi Bisenzio - Ufficio Stampa