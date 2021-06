Il Museo del Calcio di Coverciano aperto 7 giorni su 7 anche a luglio

Prosegue l’apertura 7 giorni su 7 del Museo del Calcio di Coverciano.

Il Museo, che raccoglie la storia e il presente della Nazionale, anche per il mese di luglio e per Euro 2020 sarà aperto nei week-end con orario continuato dalle 10 alle 18. Non è necessaria la prenotazione.

Dall’immagine della Nazionale e della sua prima partita del 15 maggio 1910 alla maglia n.18 di Nicolò Barella, indossata per Italia-Svizzera di Euro 2020, alla n. 18 azzurra di Roberto Mancini, passando per i trofei conquistati nel corso degli anni.

E’ un “viaggio” che ripercorre le emozioni che si legano alla storia, all’Italia, ma anche alla nostra vita.

Sono tanti i visitatori speciali che recentemente sono stati al Museo del Calcio. L’elenco comprende Vieri, Del Piero, De Rossi, Gilardino, Galloppa, Marchionni, Maccarone, Balzaretti, Abate, Matri, Pazzini e Torrisi.

Fonte: Museo del Calcio di Coverciano - Ufficio Stampa