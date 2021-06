Incendio a Gavorrano, in azione elicotteri regionali

Un incendio boschivo è divampato intorno alle 14 sulle colline di Grilli nel comune di Gavorrano (Grosseto).

Sul posto sono giunti in tempi rapidi squadre del volontariato e il direttore operazioni del sistema regionale antincendio.

Fatte le necessarie valutazioni, il direttore operazioni ha richiesto immediatamente l'invio di due elicotteri per cercare di contenere la propagazione delle fiamme in una zona di alto pregio ambientale con abitazioni che potrebbero essere interessate dalle fiamme.

Ulteriori squadre di volontari e operai forestali giungeranno in zona per incrementare le forze a disposizione. Il vento presente in zona alimenta le fiamme in direzione di zone densamente boscate e distanti da possibili vie di accesso.

E’ possibile l’invio e l’impiego di ulteriori mezzi aerei.