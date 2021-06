Lodo Guenzi dello Stato Sociale al Festival Piazze d’Armi e di Città

Sarà Lodo Guenzi, il celebre frontman dello Stato Sociale, ad aprire gli appuntamenti di luglio del Festival Piazze d’Armi e di Città di Poggibonsi (Si), il cartellone estivo promosso da Comune e Fondazione Elsa con il patrocinio di Regione Toscana e Provincia di Siena. Lodo Guenzi, giovedì 1 luglio alle 21.30 al Cassero della Fortezza di Poggibonsi, sarà protagonista di “Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio” di Nicola Borghesi e Lodo Guenzi in collaborazione con Daniele Parisi e Gioia Salvatori per la regia di Nicola Borghesi. Lo spettacolo, in prima regionale, è un recital che vede Lodo protagonista in veste di attore, ma in cui canterà e suonerà anche alcuni brani.

Come scrivono gli autori nella scheda di presentazione “ ‘Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio’ è una messa in scena che parte dalla stand up e si perde in una storia vera, in più storie vere che rendono possibili le digressioni dell’attore/personaggio e che diventano anche una riflessione sul perché si continui a stare sulla scena oggi. Per passione forse, per imparare a guardarci e riconoscerci come esseri umani? Per amore? Perché non c’è niente altro da fare? Per dimenticare? Per ricordarsi? Sicuramente per ascoltare una storia.” Uno spettacolo che unisce teatro e musica e che vuole divertire e far riflettere.

Lo spettacolo è una prima regionale ed è a cura dell’associazione Timbre Poggibonsi.

Ingressi: intero € 15 ridotto € 13 (Soci Timbre, under 18) + diritti di prevendita.

Informazioni e prevendite presso il Teatro Politeama in orario cinema e on-line su www.politeama.info

Piazze d'armi e di città è organizzato dal Comune di Poggibonsi e Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. Il cartellone è realizzato con le associazioni Staccia Buratta, Amici di Staggia, Club, Music Pool, Associazione culturale Timbre, AdArte, Parco Archeologico della Fortezza, ViaMaestra, con la sponsorizzazione di Unicoop Firenze e PAN URANIA SPA come main sponsor.

Tutto il programma del festival è disponibile su www.politeama.info

Informazioni presso Teatro Politeama, P.zza Rosselli 6, Poggibonsi – 0577 983067 int.2 (in orario cinema) – info@fondazioneelsa.it , informazioni anche sulla pagina FB Piazze d’Armi e di città.

Info stampa Fondazione E.L.S.A. CultureComuni –Elisa Tozzetti elisa.tozzetti@fondazioneelsa.it, 3386599674

Fonte: Ufficio Stampa