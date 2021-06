Mercoledì 30 giugno sciopero generale comparto igiene urbana

Si comunica che le Organizzazioni Sindacali FP-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI hanno proclamato uno sciopero generale dei lavoratori del comparto di igiene ambientale per l'intera giornata di mercoledì 30 giugno.

L'astensione collettiva dal lavoro comporterà disagi sull'attività di raccolta dei rifiuti e della nettezza urbana, tuttavia saranno garantiti solo i servizi minimi previsti dalla legge n. 146/90 e dall'accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001.

In particolare non sarà garantito il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti nel centro storico: si chiede pertanto la massima collaborazione da parte dei cittadini interessati evitando di esporre i sacchi nella giornata del 30 giugno e riportandoli all'interno delle proprie abitazioni in caso di mancato ritiro.