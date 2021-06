Picchielli (Lega): "Il punto di Polizia all'ospedale di Empoli dev'essere ripristinato urgentemente"

Durante l'emergenza Covid il punto di Polizia presso l'ospedale di Empoli è stato tolto ed adesso con l'emergenza Covid in via di miglioramento, non è stato ancora ripristinato.

Come Lega mi sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini e di operatori sanitari che si sono lamentati di questa grave mancanza: un presidio di sicurezza necessario per chi lavora e frequenta i servizi del nosocomio empolese,che necessita di essere riattivato al più presto.

Come Lega chiediamo che l'amministrazione comunale di Empoli si attivi subito con prefettura,questura e l'azienda sanitaria affinché il punto di Polizia torni in essere e tutti possano sentirsi più sicuri.

Purtroppo le notizie di aggressioni a danno di medici o paramedici sono apparse spesso sulla stampa e questo fa capire la necessità di quanto chiediamo.

Spero che presto ci siano delle buone notizie ed aspetto rassicurazioni da parte del Comune di Empoli per un impegno massimo nel raggiungimento di questo risultato.

Andrea Picchielli

Capogruppo Lega Salvini Empoli