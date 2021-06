Sedicente Moradi, conclusa l'installazione a Bibbona

“E’ stato un vero piacere ed orgoglio aver ospitato sul territorio lo street artist fiorentino Sedicente Moradi, che durante la scorsa settimana ha realizzato le due opere in legno che resteranno in comodato d’uso al Comune di Bibbona. Il mio ringraziamento – commenta il Sindaco, Massimo Fedeli - per aver accettato il nostro invito e per aver incuriosito le tante persone che hanno potuto osservare l’artista all’opera e che continueranno a stupirsi di fronte alle due installazioni”.

Un cervo, posizionato a Marina di Bibbona, in via dei Melograni all’incrocio con piazza delle Orchidee, e un caprone, simbolo dell’Ente, nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria della Pietà, nel borgo, realizzati con legno recuperato, potature, radici e altri materiali provenienti dall’ambiente circostante, in questo caso il mare e macchia. Sedicente Moradi, artista fiorentino classe 1980 da lunedì 21 giugno fino a domenica 27 è stato sul nostro territorio: “i primi giorni – spiega Sedicente Moradi – sono stato impegnato con la ricerca dei materiali. Il concetto che cerco di mettere in pratica con le mie installazioni parte dal presupposto che le opere si fondano con il contesto circostante diventandone parte integrante, a partire dai materiali fino al risultato finale”.

Un artista a tutto tondo, che parte dunque dall’ambiente circostante per dare vita alle sue opere: Sedicente Moradi ha realizzato, infatti, numerose installazioni in collaborazione con la pubblica amministrazione ed enti privati. Dopo aver completato il suo percorso nell’Accademia delle Belle Arti di Firenze, ha aperto il suo studio in via delle Caldaie nell’Oltrarno fiorentino. Dal 2017 collabora con il Comune di Firenze per il quale ha realizzato installazioni sul lungarno Torrigiani, in Piazza del Carmine o nel parco dell’Anconella.

Fonte: Ufficio Stampa