Uisp Empoli Valdelsa Aps nelle scuole per il 'Piano Scuole Estate'

La Uisp Empoli Valdelsa Aps nelle scuole primarie e dell’infanzia del circondario per il “Piano Scuole Estate”. Dopo Empoli e Cerreto, dove l’attività è stata portata avanti per tutto il mese di giugno, dal 5 luglio prossimo tocca a Gambassi e Montaione.

A fianco della ricca offerta dei centri estivi, infatti, in queste settimane Uisp è impegnata anche all’interno delle scuole del territorio con un piano per la ripresa delle attività rivolte ai bambini. Nel primo mese sono stati coinvolti tra Empoli e Cerreto quasi oltre 700 studenti, che hanno partecipato ai corsi “Crescere in Movimento” rivolti alla fascia 3-5 anni e “Multisport” rivolti alla fascia 6-11 anni. I 18 operatori qualificati impegnati in questo progetto hanno svolto attività nelle sei scuole dell’infanzia dell’istituto comprensivo Empoli Est (per un totale di 200 ore di lezione in 20 sezioni) e nelle classi delle scuole primarie del comprensivo di Cerreto e dell’istituto comprensivo Empoli Ovest (in particolare nei plessi di Bassa, Ponte a Elsa, Michelangelo e Pozzale). A queste proposte si aggiungeranno, a partire dal 5 luglio fino al 30 dello stesso mese, quelle nelle scuole dell’infanzia e primarie dei comuni di Gambassi e Montaione. In questi comuni la Uisp sarà attiva nelle scuole la mattina con il “Piano Scuole Estate” e il pomeriggio con i centri estivi.

«Grazie a questo nuovo servizio finanziato dal Ministero - spiega la presidente Uisp Empoli Valdelsa, Arianna Poggi - la nostra associazione si misura con piacere in questa nuova esperienza estiva all'interno delle scuole, rimettendo al centro dell'attenzione l'importanza dello sport sia sotto il profilo della pratica sportiva che sotto quello della socializzazione in attività extrascolastiche. Siamo contenti che alcuni istituti comprensivi di Empoli e Cerreto abbiano scelto la nostra attività, che si svolge grazie ad operatori esperti e qualificati, per questo nuovo servizio. Proprio sui bambini si concentra buona parte del nostro impegno in questa fase di difficile ripartenza dopo oltre un anno di stop e chiusure. A fianco a questa attività, infatti, ci siamo impegnati ad offrire come ogni anno i centri estivi per le famiglie di molti comuni del circondario».

Le attività nelle scuole sono svolte con la collaborazione degli insegnanti, che sono presenti alle lezioni. Per quanto riguarda l’attività ludico-motoria rivolta ai bambini dell’infanzia il percorso permette ai più piccoli di acquisire conoscenze tecniche e comportamentali, ma anche e soprattutto di facilitare l’armonico sviluppo psicofisico e la coordinazione dei movimento. Per quanto riguarda, invece, i bambini delle scuole primarie le attività Uisp hanno l’obiettivo di permettere ai partecipanti di tornare a muoversi in libertà e di ritrovare il piacere di stare insieme agli altri impegnandosi in diverse discipline sportive: rugby, pallamano, pallavolo, basket, giochi tradizionali e giochi di movimento.

