Uova contro la sede regionale del Pd a Firenze, la denuncia di Bonafè

"Per chi vuole esprimere civilmente le proprie posizioni, anche diverse dalle nostre, il partito è aperto. C'è invece chi si ferma con un gesto vandalico alla porta: ieri pomeriggio abbiamo trovato la vetrata della nostra sede imbrattata dal lancio di uova. Un gesto contro la nostra comunità, fatta di iscritti e persone democratiche, che condanniamo fermamente".

E' lo sfogo su Facebook della segretaria toscana Simona Bonafè, che oggi ha denunciato sul social l'atto vandalico contro la sede regionale e provinciale del Pd a Firenze, in via Forlanini

Sempre su Facebook, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, pure lui in quota Pd, ha dato la sua solidarietà a Bonafè: "Lanciare le uova contro la sede del PD Toscana - scrive - non è una critica né dissenso, è solo violenza e vandalismo. Il Pd è un partito aperto che ascolta e si confronta con tutti, ma di fronte a certi gesti non c'è nulla da discutere. Un abbraccio alla segreteria Simona Bonafè e a tutto il PD Toscana: chiunque sia stato sappia che continueremo a lavorare e impegnarci come e più di prima".

Il sostegno è arrivato anche dall'area di opposizione, tramite le parole di Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano. “Ai colleghi del Pd toscano e alla segretaria Simona Bonafè va tutta la nostra solidarietà. La vigliaccheria e la violenza devono essere sempre condannate. E’ grave che ancora oggi lo scontro politico sia interpretato da qualcuno in questo modo”.