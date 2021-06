Ampliato il servizio PagoPA a Carmignano

È stato integrato con le piattaforme software del Comune il servizio PagoPA, che permette di effettuare in maniera più semplice e funzionale i pagamenti verso la pubblica amministrazione. Già dal 2016 il Comune di Carmignano permetteva di effettuare i pagamenti attraverso la piattaforma PagoPA, che però era appoggiata sul sito della Regione Toscana. Dallo scorso 28 febbraio è invece iniziato il processo di rinnovamento della piattaforma e tutte le voci di pagamento sono state migrate sul nuovo portale.

Direttamente dalla homepage del sito web del Comune, cliccando la pagina “Servizi Online”, si può accedere alla pagina dedicata ai pagamenti. Le opzioni sono due: se si è ricevuto un avviso di pagamento PagoPA è necessario cliccare su “Avviso da pagare predeterminato”, se invece si intende pagare uno dei servizi gestiti dal Comune si deve selezionare “Pagamento spontaneo”, sia per i servizi che prevedono tariffe proposte dal portale sia per importi comunicati dal personale comunale. Le possibilità di pagamento sono tre: direttamente sul sito attraverso il portale PagoPA, attraverso la App IO, generando il modulo di pagamento e recandosi in banca, Poste o tabaccherie.

Inoltre, il cittadino può accedere con spid e controllare i pagamenti attesi che il Comune di Carmignano ha inserito nel suo profilo.

Tutti i dettagli sulla pagina dedicata: https://www.comune.carmignano.po.it/pagina2527_pago-pa.html

“Quest’anno abbiamo fatto grandi passi avanti dal punto di vista informatico – afferma l’assessora all’informatica e all’innovazione Tamara Cecconi – per rendere più semplice l’accesso ai servizi del Comune. Fra questi, anche l’aspetto dei pagamenti risulta importante, perché ampliandosi queste possibilità digitali i cittadini non sono costretti a recarsi in banca o alle Poste per effettuare un pagamento, ma possono farlo dal proprio computer o smartphone risparmiando tempo. Questo vale sia per gli addetti a lavori di settori specifici, ad esempio per le pratiche edilizie, sia per tutti quei pagamenti cui deve far fronte un qualsiasi cittadino”.

Fonte: Ufficio Stampa