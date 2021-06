Officina e negozio, a Castelfiorentino apre 'Bike Life'

C'è un nuovo negozio a Castelfiorentino, si chiama Bike Life. Sarà anche un'officina di bici, oltreché rivendita, e aprirà il 3 Luglio 2021, con inaugurazione pubblica dalle ore 18:30. Sarà situato in via A. Pacinotti 2.

L’intento del proprietario, Simone Russo, classe 1986, è quello di creare un punto di riferimento per la riparazione e manutenzione di quel mezzo straordinario che è la bici, per i castellani da sempre amanti del ciclismo e per gli abitanti delle zone limitrofe. Il servizio è rivolto ai proprietari di tutti i tipi di biciclette, per bambini, da passeggio, mountain bike, bici da strada ed anche per i modelli a pedalata assistita.