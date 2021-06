Certaldo in Fermento si evolve: l'arena estiva accoglie tanti eventi

Certaldo in Fermento, la festa della birra nel Borgo del Boccaccio nasce nel 2019, una prima edizione che si è conclusa con un successo incoraggiante. Purtroppo la pandemia non ha reso possibile lo svolgimento dell’appuntamento nel 2020 ma nel frattempo il progetto non è stato abbandonato, anzi, ha continuato a “fermentare” fino ad evolversi in una vera Arena Estiva: uno spazio multifunzionale e interamente all’aperto dove protagonista indiscussa sarà la birra e il buon cibo, ma anche intrattenimento per grandi e piccini, musica, mercatini e tanto altro.

“Abbiamo lavorato incessantemente a questo progetto quando ancora non sapevamo se la normativa ne avrebbe consentito lo svolgimento– afferma Franco Brogi, presidente Fiepet Confesercenti – Il nostro coraggio è stato premiato. Aldilà delle innegabili difficoltà economiche che le nostra attività hanno vissuto negli ultimi mesi, quello che più ci è mancato è stato il contatto con le persone.

E’ questa la molla che ci ha spinti nell’organizzare un’iniziativa che, pur mantenendo massimo il livello di attenzione, consenta alle persone di riappropriarsi degli spazi comuni. Sarà anche l’occasione per consolidare il rapporto fra pubblici esercizi e associazioni del Comune, faranno parte dell’evento anche due rioni del Calambur e altri enti senza scopo di lucro”

Un ritorno controllato alla socialità che vedrà come attori principali le associazioni e le attività economiche del comune di Certaldo: bar, pub e ristoranti che per l’occasione si trasferiranno in stand coperti, appositamente allestiti per l’occasione. Una grande area con tavoli e sedie centrale consentirà di assaporare, in totale sicurezza, gli abbinamenti cibo-birra pensati per deliziare i palati dei visitatori. Un grande palco ospiterà a rotazione diverse band, mentre nelle aree laterali sarà presente un mercatino di artigianato e un’area giochi per bambini.

"È una grande occasione per tornare a una normalità che manca da tanto tempo – dichiara l’assessore al commercio Jacopo Masini - ma con le giuste attenzioni e precauzioni: sarà un'opportunità per stare fuori insieme e per divertirsi per 10 giorni, grazie al lavoro di Confesercenti che ha puntato in maniera decisa e lodevole sul coinvolgere molti pubblici esercizi di Certaldo e creare così un contenitore ricco di eventi, sempre nel rispetto delle attuali normative. Una arena estiva in una zona che si presta bene a questo tipo di eventi e che crediamo servirà da rilancio sia economico che relazionale".

"Tornare a parlare di eventi e di occasioni di incontro è un traguardo importante per l'amministrazione e per tutti i cittadini - sottolinea il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini - Tornare a farlo mettendo al centro le attività del paese è ancora più significativo. In tutto questo è fondamentale la collaborazione con Confesercenti, impegnata a fianco dell'amministrazione con l'obiettivo di valorizzare le realtà commerciali del nostro territorio e di dare nuova linfa al commercio.

Va in questa direzione questo progetto estivo che mette al centro il divertimento e lo stare insieme, il tutto senza trascurare l'aspetto della sicurezza che resta la priorità in un'estate dove il rischio contagio Covid non è una questione archiviata".

La manifestazione è organizzata da Confesercenti Firenze, in collaborazione con le associazioni di volontariato del comune di Certaldo.

Fonte: Confesercenti Empolese Valdelsa