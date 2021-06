Un graditissimo ritorno, come il più atteso dei bis. E' di nuovo tempo di Cinema d'Estate e Arena estiva a Certaldo alto, con un programma ricco di titoli eccellenti fra grande cinema, film da Oscar, anteprime, speciale famiglie e spettacoli dal vivo, a cura del Cinema Teatro Multisala Boccaccio e del Comune di Certaldo. Una certezza per chi trascorrerà le vacanze nel paese di Boccaccio così come per i residenti che potranno, a luglio e agosto 2021, contare ogni sera tranne il lunedì su occasioni da non perdere per trascorrere qualche ora sotto le stelle, al cospetto di maxi-schermo e talenti del cinema e del palcoscenico nell'affascinante cornice del giardino di Palazzo Pretorio, confermatissima location dell'Arena estiva.

PROGRAMMAZIONE. Ma andiamo per ordine, partendo dal programma della rassegna estiva al via il primo luglio con "Un altro giro", premio Oscar come miglior film internazionale. La sera seguente appuntamento con "Il cattivo poeta" mentre sabato 3 e domenica 4 luglio sarà la volta di "Nomadland", vincitore di premi Oscar per Miglior film, Miglior regia e Miglior attrice protagonista. Il 6 luglio sarà proposto "Crudelia", la sera seguente la prima visione "Per Lucio" e ancora l'8 luglio "Black Widow", anch'esso in prima visione. Il fine settimana sarà nel segno di "Oldboy" (9 luglio), il due volte premio Oscar per Miglior sceneggiatura non originale e Miglior attore protagonista "The father" (10 luglio) ed "Estate '85" (11 luglio). Martedì 13 luglio è prevista la proiezione del film di animazione "Spirit - Il ribelle", spazio poi a un 'altra anteprima con "I Croods 2' (14 luglio) e alle serate di Mercantia 2021, il festival internazionale del Quarto Teatro, che occuperà anche l'Arena estiva dal 15 al 18 luglio.

Le proiezioni riprenderanno il 20 luglio con il film di animazione "Peter Rabbit 2" per continuare con "In the mood for love" (21 luglio) e lasciare poi di nuovo spazio allo spettacolo dal vivo. Da giovedì 22 a sabato 24 luglio, su il sipario su "Amorose fiamme", prestigiosa rassegna di musica e teatro alla seconda edizione a cura di Fonderia Cultart (informazioni tel. 338 1015732, biglietti sul circuito TicketOne). Il programma prevede: giovedì 22 luglio alle 21.30 Drisilla Foer in "Eleganzissima", con Loris di Leo al pianoforte, Nico Gori a clarinetto e sax per la direzione artistica di Franco Godi (biglietti 20/25 euro); venerdì 23 luglio alle 21.30 Francesca Reggiani in "Doc - Donne di origine controllata" di Francesca Reggiani, Valter Lupo, Gianluca Giugliarelli, con la partecipazione di Linda Brunetta (biglietti 15/20 euro); sabato 24 luglio alle 21.30 The Andre, giovane cantautore celebre per le sue rivisitazioni del repertorio deandreiano, presenta l’ultimo EP “Evoluzione” (biglietti 10/15 euro). Il 25 luglio sarà di nuovo tempo di cinema con "Rifkin's Festival". Di nuovo il teatro sarà poi protagonista martedì 27 luglio: in scena, da un'idea di Carlo Romiti e Martina Dani, "Bestie - Animali e mostre della Commedia", con Martina Dani e Marco Lazzerini, al violoncello Martina Bellesi e all'arpa Ilaria Landi, con introduzione e interventi scientifici di e con Maurizio Fiorilla. Il tutto per una produzione associazione Polis - Oranona teatro (prenotazione consigliata scrivendo a info@laboratoripolis.it o chiamando lo 0571 663580). Ancora cinema il 28 luglio con "Una donna promettente", premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale, il 29 con l'anteprima "Jungle Cruise", il 30 di nuovo con "The Father" e infine il 31 luglio con "Nomadland".

COSTI E ORARI. Gli spettacoli del Cinema d'Estate prenderanno il via alle 21.30, con ingresso a 6 euro (ridotto 5 euro per ragazzi fino a 12 anni e over 65). E' possibile sottoscrivere l'abbonamento a 5 ingressi al costo di 22 euro, non valido per anteprime e film in uscita nazionale (intero 7 euro e ridotto 5 euro, mentre "Per Lucio" intero 10 euro e ridotto 8 euro). Il programma, al quale seguirà quello di agosto, potrà subire variazioni.

BIGLIETTI. L'accesso alla sala sarà consentito fino a esaurimento posti disponibili, secondo le vigenti disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19. E' possibile effettuare l'acquisto online dei biglietti di ingresso sul sito www.valdelsacinema.it: i posti sono numerati e preassegnati, è obbligatorio occupare i posti indicati sul biglietto.

ACCESSO AL BORGO. Per raggiungere l'Arena Estiva a Certaldo alto è possibile usufruire del parcheggio in via delle Mura, per chi scegliesse invece di raggiungere il borgo utilizzando la funicolare da piazza Boccaccio, la struttura è aperta fino all'1 del mattino.

IL SINDACO CUCINI. "Un'estate di vera ripartenza con al centro la socialità alla quale abbiamo dovuto rinunciare nell'ultimo anno e mezzo: questo auspico per Certaldo e per tutto il nostro Paese - spiega il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini - Sono fermamente convinto che in tutto questo la cultura possa e debba avere un ruolo da protagonista, trascinando con forza il settore del turismo, anch'esso duramente colpito dai mesi di emergenza sanitaria. L'amministrazione, ormai da settimane, è al lavoro per offrire occasioni per vivere il territorio e le sue eccellenze, in sicurezza: penso alla riapertura del sistema museale, ai progetti per Dante 700 con le letture nel giardino di Casa Boccaccio o, perché no, ai progetti per i più piccoli svolti dalla biblioteca fino ad arrivare alle tante iniziative promosse di settimana in settimana dalla Proloco, fra escursioni, spettacoli dei burattini e molto altro, senza trascurare i martedì sera in centro a cura del nostro Ccn. Un contesto di grande vivacità nel quale, a luglio e ad agosto, si inserisce la riconfermata Arena Estiva, con il cinema e con momenti dedicati allo spettacolo dal vivo, con Mercantia, la rassegna Amorose Fiamme e "Bestie", progetto a cura di associazione Polis - Oranona Teatro. Tutto questo è il frutto di sinergie significative che di anno in anno si consolidano e per le quali non posso che ringraziare".

IL GESTORE LORINI. "Il cinema all’aperto torna per il secondo anno torna nella splendida cornice del giardino del Palazzo Pretorio di Certaldo - sottolinea Mario Lorini, gestore del Multisala Boccaccio e presidente dell'Associazione nazionale esercenti cinema - La comune volontà dell'amministrazione comunale e della società di gestione del Multisala Boccaccio di proseguire il percorso di ritorno alla socialità e all'aggregazione ha consentito che questo progetto potesse proseguire anche in questa estate. E' necessario ogni sforzo per offrire al pubblico ogni occasione per poter riassaporare il gusto di assistere a uno spettacolo in modo condiviso e aggregativo, nel rispetto delle misure sanitarie ma anche con la consapevolezza che cinema, teatro, musica e ogni forma di arte visiva sono il miglior rimedio per l’anima e lo spirito di ognuno. Ecco quindi che, oltre agli schermi del Multisala Boccaccio, riaccesi a fine aprile, anche l’Arena di Palazzo Pretorio accende le sue luci dal primo luglio. Il programma prevede una proposta di qualità. Il paese sta cercando di tornare alla normalità e lo spettacolo cerca di fare la sua parte. Sarà compito di ognuno coinvolgere il pubblico sul tema della condivisione, spetterà alle opere il compito di emozionare e attirare alla partecipazione. Anche il pubblico dovrà essere vicino agli operatori, pubblici e privati, che in questa operazione, oltre a svolgere un ruolo sociale, sostengono anche la ripresa delle imprese culturali".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa