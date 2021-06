Documentario su Paolo Rossi, Palomar cerca giovani attori dalla Toscana

Palomar sta per girare un documentario su Paolo Rossi, attaccante pratese della Nazionale del 1982 e campione del mondo. È alla ricerca di figure per interpretare lo stesso Paolo Rossi (e non solo) e ha fatto una call per persone dalla Toscana.

Servono: un bambino di 9 anni somigliante a Paolo Rossi, un ragazzo di 16 anni somigliante a Paolo Rossi adolescente e un bambino di 12 anni somigliante al fratello Rossano Rossi. In fondo all'articolo trovate le foto dei Rossi alle età richieste. I candidati devono provenire dalla Toscana.

Come fare per inviare la propria candidatura? Bisogna rivolgersi solo ed esclusivamente alla mail pablitocasting@gmail.com inviando quanto scritto di seguito:

- un video di presentazione (max 1 minuto) in primo piano dicendo Nome, Cognome, età, altezza, città di provenienza e raccontarci qual è stata la volta che siete stati più felici

- un secondo video dove palleggiate (max 1 minuto) e vi si vede a figura intera

- liberatoria firmata (la trovate QUI) da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci

- i contatti dei genitori.

Le candidature incomplete o sprovviste di liberatoria firmata o altre candidature non corrispondenti ai parametri della ricerca non saranno prese in considerazione.