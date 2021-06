Due incidenti sul lavoro a Firenze: operai finiscono all'ospedale in codice giallo

Questa mattina, a Firenze, si sono verificati due incidenti sul lavoro che fortunatamente non hanno avuto esiti gravi: entrambi i lavoratori sono stati portati in ospedale in codice giallo per accertamenti.

Verso mezzogiorno un operaio di 23 anni, in azione in un cantiere di viale Strozzi, è stato colpito da un tubo metallico, riportando un trauma cranico di lieve entità.

Un operaio di 46 anni è stato investito intorno alle 10 da un muletto in un'azienda di via del Campo d'Arrigo e ha riportato la lussazione della caviglia.