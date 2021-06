Eventi d'estate a Empoli: Ascanio Celestini, Musica Nuda e non solo

Il Torrione di Santa Brigida, il giardino di Largo della Resistenza, piazza XXIV Luglio, il parco di Serravalle, il parco Mariambini e le frazioni empolesi saranno il palcoscenico ideale dell’estate a cura di Giallo Mare Minimal Teatro.

Empoli sarà coinvolta in quella che è stata definita Il paese dei raccontatori, tutto diventerà aggregazione per vivere insieme emozioni che per un po’ di tempo abbiamo dovuto mettere da parte.

Eventi per tutti con l’occhio strizzato però ai bambin con spettacoli e storie che animeranno le vie e le piazze del centro e delle frazioni in luglio e poi a settembre con 'Radio Attiva' un trekking in cuffia, a cura di Renzo Boldrini, in collaborazione con la libreria Rinascita.

Nel giardino del Torrione di Santa Brigida si terranno quattro eventi da non perdere: mercoledì 7 luglio Maria Cassi in Diamine insieme a Leonardo Brizzi e Nino Pellegrini al contrabbasso.

Lunedì 12 luglio Musica Nuda in concerto con Petra Magoni (voce) e Ferruccio Spinetti (contrabbasso). Mercoledì 14 luglio Le veglie del Neri con Massimo Grigò, giovedì 15 luglio Ascanio Celestini presenta Barzellette, musiche eseguite dal vivo da Gianluca Casadei. Giovedì 29 luglio La donna mia la donna sua-le donne di dante di Maria Teresa Delogu con Sharon Iozzi.

Per questi spettacoli è in corso la prevendita sul sito www.giallomare.it.

Biglietti: € 10,00 / € 8.00 (ridotto soci Coop). Inizio ore 21.30 se non diversamente indicato.

Per Musica Nuda, concerto promosso da Cesvot per l'iniziativa “Riprendiamoci la scena”, l’ingresso gratuito ma bisogna prenotare inviando una email a info@giallomare.it, con nome, cognome, numero di telefono e in caso di più persone, specificare se si tratta di congiunti.

Al parco Mariambini tanti spettacoli per i più piccoli: lunedì 12 luglio Cappuccetto red di Matuta Teatro; martedì 13 luglio alle 21.30 Trame su misura con Renzo Boldrini e Daria Palotti; mercoledì 14 luglio alle 21.30 Boccascena-teleracconto con Vania Pucci e alle 22 Un cuore a pedali con Ippolito Chiarello; giovedì 15 luglio alle 21.30 La grande sfida del Riccio e la Lepre di e con Enzo Cozzolino; venerdì 16 luglio alle 21.30 Giocando con le storie-sulle orme di Rodari con Alice Bachi.

Tutte le sere di spettacolo saranno precedute alle 21 da giochi teatrali, con operatrici e animatori di Giallo Mare.

Le frazioni saranno animate dalle storie di Renzo Boldrini e il suo spettacolo Bambini all’inferno-storie divine dell’altro mondo con Tommaso Taddei, un omaggio a Dante, il Sommo Poeta, nei 700 anni dalla sua morte, che sarà raccontato in maniera godibile alla portata di tutti dai 7 ai 120 anni di età. Questo il programma: il 9 luglio a Pontorme nel giardino delle mura; giovedì 15 luglio alla casa del popolo di Santa Maria, lunedì 19 luglio a Monterappoli, martedì 20 luglio ai giardini di piazza Arno a Pagnana, giovedì 29 luglio alla casa del popolo di Sant’Andrea.

A Cortenuova, nel parcheggio antistante il circolo Arci, mercoledì 14 luglio lo spettacolo Giocando con le storie-sulle orme di Rodari con Alice Bachi.

Lunedì 26 luglio a Monterappoli Le veglie del Neri con Massimo Grigò

Gli spettacoli inizieranno alle 21.30. Ingresso 1 euro a persona.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.giallomare.it.

Al parco di Serravalle lunedì 12 e giovedì 15 luglio alle 18 Letture animate-Il piccolo pescatore e lo scheletro con Rossella Parrucci; martedì 13 e mercoledì 14 luglio alle 18 Ippolito Chiarello in Un cuore a pedali.

Questi eventi sono a ingresso gratuito e non hanno bisogno di prenotazione.

Ma gli spettacoli non sono finiti: in piazza XXIV luglio martedì 27 luglio alle 21.30 Tutti in piedi! Giallo Mare, Centro musicale Ferruccio Busoni, Cam, organizzano canti in coro e musica per chi vuol suonare o semplicemente ha voglia di cantare in coro, verrà formata spontaneamente un’orchestra all’improvviso per rendere omaggio ai ventinove cittadini empolesi che il 24 luglio 1944 persero la vita fucilati per rappresaglia dai nazisti.

Il paese dei raccontatori, rassegna promossa da Giallo Mare Minimal Teatro e nella parte dedicata ai ragazzi anche da Fondazione Toscana spettacolo onlus, si inserisce nel ricco programma del cartellone di Stasera esco del Comune di Empoli.

Per informazioni sugli spettacoli si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere alla e-mail info@giallomare.it. Il programma completo è pubblicato sul sito www.giallomare.it.

Tutti gli aggiornamenti si possono trovare anche sulle pagine Facebook e Instagram di Giallo Mare Minimal Teatro.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa