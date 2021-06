Fiorino d'oro al personale sanitario dell'Hub Mandela

Ha ricevuto il Fiorino d’oro dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, in rappresentanza di tutti i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari in pensione che hanno dato la propria disponibilità per le vaccinazioni all’interno dell’Hub Mandela di Firenze. Giovanni Fidenzini ha accolto con emozione il riconoscimento nel corso della cerimonia che si è svolta per San Giovanni al Forte Belvedere, alla presenza anche del direttore dello staff sanitario dell’Azienda, Roberto Biagini e del direttore della Società della Salute di Firenze, Marco Nerattini. In rappresentanza degli infermieri c’erano la dott.ssa Patrizia Signoroni mentre per gli assistenti sanitari, la dott.ssa Maria Martinez.

Sono stati in tanti medici, infermieri e assistenti sanitari che hanno deciso di rientrare in servizio dalla pensione per dare il proprio sostegno alla campagna di vaccinazioni contro il Covid al Mandela Forum. A tutti loro si è rivolto Nardella quando ringraziando per l’impegno, l’altruismo e il sacrificio dimostrati, ha consegnato il massimo riconoscimento cittadino.

“Mi ha spinto la volontà di rendere un servizio utile alla popolazione – dichiara Fidenzini – Per questo ho deciso di rimettermi in gioco dopo 45 anni di servizio nella sanità. Le vaccinazioni sono un impegno duro ma lo svolgo ogni giorno con gioia e grande soddisfazione insieme a tutto il gruppo di lavoro. Ringrazio per il riconoscimento ricevuto a nome di tutti coloro cui è stato rivolto”.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa