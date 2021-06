Infortunio per Larissa Iapichino, l'atleta non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo

Brutta notizia per lo sport azzurro in vista delle Olimpiadi. A causa di un infortunio, Larissa Iapichino non parteciperà ai giochi in programma dal 23 luglio 2021 a Tokyo.

La saltatrice in lungo, figlia di Fiona May e attualmente allenata dal padre Gianni Iapichino, si è infortunata in modo serio nei giorni scorsi a Rovereto, ai campionati italiani.

Orgoglio fiorentino, toscano e italiano, la giovane atleta ha conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo con un salto record a livello nazionale e mondiale (Qui la notizia). Dopo aver ottenuto il primato mondiale indoor under 20 col salto di 6 metri e 91 centimetri, nel marzo scorso Iapichino ha ricevuto il Pegaso d'Oro, il riconoscimento più prestigioso della Regione Toscana.