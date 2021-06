Lega Salvini Firenze attacca la maggioranza: "Seduta del Consiglio saltata per mancanza di numero legale"

Il Gruppo Lega Salvini Firenze lancia un attacco diretto ai consigllieri di maggioranza.

"Il Consiglio comunale di oggi, dopo l'approvazione della delibera sul regolamento per le biblioteche – che ha evidenziato diversi problemi al momento degli emendamenti per il non rispetto del regolamento dell'assemblea – avrebbe dovuto proseguire con l'esame di alcuni atti dei consiglieri. Così non è stato perché è venuto a mancare il numero legale. Uno spettacolo non esattamente degno del Salone dei Duecento quello visto oggi" afferma la nota del Gruppo Lega Salvini Firenze.

"Già ieri il caso del consigliere PD non presente in aula che ha partecipato alla seduta in remoto pur non avendo fatto la richiesta nei tempi stabiliti. Stamattina un corposo ritardo nell'inizio dei lavori per la mancanza del numero legale fino all'epilogo, con il consigliere di SPC Palagi che con una mozione d'ordine ha fatto verificare l'assenza del numero legale nei presenti facendo così saltare la seduta. Ci auguriamo per il futuro una gestione più decorosa e rispettosa del regolamento che non è un orpello da interpretare a favore della maggioranza, ma è lo strumento con il quale si esercita la democrazia e si rispettano le minoranze" conclude la nota.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa