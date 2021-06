Libri in inglese per biblioteca e scuole, novità a Cerreto Guidi

Per l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi è importante promuovere e sostenere le attività che siano in grado di favorire, fin dalla più tenera età, l’educazione linguistica e l’apprendimento, sotto forma di gioco, di una lingua straniera.

Muove da questa premessa l’acquisto di 100 volumi dalla Casa editrice Usborne, una prestigiosa casa editrice inglese che da oltre 40 anni pubblica libri per bambini e ragazzi fino all’adolescenza, con un catalogo composto da più di 3000 titoli. Divisi per età, tematiche e livelli di lettura, i libri Usborne possono accompagnare i bambini nella crescita intellettiva e nell’apprendimento di una lingua straniera.

I libri, direttamente consegnati nei giorni scorsi al Sindaco Simona Rossetti dalla Dr. Cecilia Parisi, in qualità di Independent Usborne Organiser, saranno donati agli alunni delle Scuole dell’Infanzia dell’ Istituto Comprensivo di Cerreto Guidi.

Un ulteriore quantitativo di libri ottenuto grazie ad una vantaggiosa offerta garantita dalla Casa editrice Usborne, andrà inoltre ad arricchire la nuova Biblioteca “Emma Perodi” di Cerreto Guidi.

“La lingua inglese è ormai entrata a far parte della nostra quotidianità- osserva il Sindaco Simona Rossetti- è per questo che riteniamo necessario favorirne la conoscenza mettendo a disposizione della scuola e della biblioteca dei libri che permettano ai più piccoli di avere degli strumenti concreti per prendere confidenza con questa lingua”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa